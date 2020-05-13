Мнение: Типы имиджа

13.05.2020, 19:56, Разное

Разбирая рыбацкие истории, невозможно не обратить внимание на имидж рыбаков.

Не важно, симпатичным показался рыбак в первый момент или обычным, обаяние его действует всегда.

Независимо от сознательной оценки, от ЗВ смотрящего или БП, от его штампов и вкусов, обаяние действует и действует мощно.

Вы помните, что любовный ресурс – это продолжение ресурса имиджа?

Но вы кое-чего еще не знаете про круг ресурсов.

Когда вы прокачиваете ресурс, ваш фокус должен быть на нем, а локус в противоположном ресурсе.

Когда вы прокачиваете ресурс любви, ваш локус контроля должен быть в ресурсе имиджа вашем, а фокус – на ресурсе любви.

Но когда вы прокачиваете имидж, ваш локус контроля должен быть в ресурсе любви, а фокус – на ресурсе имиджа.

Второе означает, что вы смотрите на себя с любовью и доводите себя до своего идеала, глядя на себя глазами Анимуса или Анимы.

Мужчина, прокачивая имидж, должен смотреть на себя глазами внутренней женщины и делать из себя привлекательного для женщин мужчину.

А женщина – наоборот.

За людей своего пола волноваться не надо, они тоже оценят ваш имидж высоко, если он будет привлекательным для противоположного пола.

Давайте вернемся к теме имиджа и будем ее развивать.

В конце весны и конце карантина это особенно актуально.

Три составляющие есть у хорошего имиджа. По аналогу с другими ресурсами.

1. Отсутствие короны.

Это значит, что человек реалистично видит себя в зеркало, объективно, то есть так, как его видят другие.

Это редчайшая способность. Редкие люди ею обладают. Хотя по дефолту она есть у всех, все способны на реалистичную самооценку, все могут смотреть на себя так, будто они – малознакомый себе человек. Именно так и нужно себя видеть, если хотите иметь хорошую самооценку в ресурсе имиджа. Но большинство людей видят себя в короне, искаженно, с кучей проекций и иллюзий.

2. Нормальный локус контроля.

Это значит, что человек оперирует при работе над имиджем только тем, что в его границах, не зарясь на чужое и не сливая свое.

Он четко и ясно видит свои данные и свои возможности работает с этим материалом, увлеченно и с благодарностью к своей природе, делает из себя произведение искусства, реализуя весь свой потенциал.

3. Правильный фокус.

При работе над имиджем фокус должен быть на себе как на отдельном объекте. Не на своих страхах, не на своих алчных желаниях и комплексах, а на себе как на модели, как на актере, как на статисте, как на куске мрамора, из которого вы вырезаете то, что нужно. Не только физически вырезаете, но и говорить себя учите, ходить, улыбаться, реагировать, стоять и носить одежду.

У хорошего имиджа есть видимая сторона и скрытая.

Видимая сторона – это внешняя гармония, скрытая сторона – это обаяние.

Внешне обычные, но очень обаятельные люди действуют гипнотически, они завоевывают поле незаметно. Как в китайских стратагемах.

Как у Сунь-Цзы “война – это путь обмана”. Вы и не заметите, как влюбитесь в очень обаятельного, а внешне обычного человека.

Но красивые и яркие внешне люди, обладающие обаянием, тоже завоевывают поле, просто иначе. Триумфально и громко.

Есть плюсы и в том и другом. И очень быстро обаяние и красоту становится трудно различить. Вам кажутся красивыми обаятельные люди, а совсем необаятельные, спустя короткое время, не кажутся красивыми, даже если сначала показались.

Обаяние – это прокачанный ресурс имиджа, это аккумулированная в нем энергия.

Обаяние начинается с гармоничного образа.

Главная гармония, которую важно иметь: между конституцией (природными данными) и подачей (стилем, реализацией, воплощением).

Помните систему Д-С и детско-родительских типов?

Это система круга стихий Аристотеля.

Из этого круга и выводятся 12 архетипов.

До этого мы говорили про 4 мужских типа имиджа (ДМО, ДМС, СМО, СМС) и 4 женских (ДЖМ, ДЖД, СЖМ, СЖД).

А на самом деле их 12.

Если хотите разобраться с архетипами, забудьте глупости про “героев-колдуний” и все то, что гуляет в сети как “архетипы имиджа”.

К архетипам это не имеет отношения.

И вот это вот: типологии Инь-Ян и подобные, тоже нужно забыть, по крайней мере не надо тащить это в мой блог.

Все это спекуляции, запутывающие и без того хаотичные представления о стиле и имидже.

Посмотрите, как сделан круг стихий.

Верхняя половина круга – это сухие стихии: земля и огонь, нижняя половина круга – это влажные стихии: вода и воздух.

Это деление на Д (доминантные типы имиджа) и С (сабмиссивные).

При взгляде на доминатный тип возникает ощущение жесткости, иногда грубости, властности и даже агрессивности.

Вот такие эмоции вызывают типы сухих стихий: земли и огоня. Это и есть Д.

При взгляде на сабмиссивный тип возникает противоположное ощущение: мягкости, нежности, солидарности и миролюбия.

Вот такие эмоции вызывают типы влажных стихий: воды и воздуха. Это и есть С.

О Д и С типах очень много я раньше писала, все это можно почитать по тегу Имидж, освежить в памяти.

Тогда же я писала о юных и взрослых типах (детских и родительских буквах).

Правая часть круга стихий относится к горячим элементам, взрослым: это огонь и воздух. Это В на схеме.

Левая часть круга стихий относится к холодным элементам, юным: это земля и вода. Это Ю.

Так каждая из четырех стихий по Аристотелю имеет две характеристики: горячий или холодный, сухой или влажный.

Температура описывает зрелость типа. Понятно почему? Юные скорее берут, а не дают, наполняются родительской энергией, как зеленые почки весной, готовятся расцветать. Взрослые уже созрели, это уже плоды, а не цветки, в них много горячей энергии. Старшие типы относятся либо к воздуху, либо к огню, изредка остаются надолго землей, но никогда не водой.

Степень влажности описывает жесткость или мягкость черт и границ. Все влажное выглядит более мягким и нежным, все сухое более жестким и резким. Именно так воспринимают люди и физические черты. Люди с жесткими чертами кажутся более властными, опасными, а люди с мягкими чертами вызывают больше лояльности и доверия.

Вот это основное про круг стихий.

Большинство людей из-за короны не видят себя объективно, от жадности и плохого локуса они все время тянутся к чужому, натягивают на себя шкуру, которая им не по плечу.

Женщина с орлиным носом делает все, что выглядеть милой, хотя могла бы делать красивый Д-имидж. Курносый мужчина старается выглядеть опасным, хотя мог бы делать красивый имидж-С. Юные пытаются выглядеть солидней, немолодые ударяются в детство. Чем хуже границы человека, вообще и в частности в этом ресурсе, тем больше он косячит мимо границ и строит противоположный имидж, вредит своему обаянию, не дает себе быть красивым.

Свой тип надо увидеть четко и ясно, а это бывает очень сложно сделать, приходится снять много искусственных и наносных слоев.

Сколько бы мы ни пытались распознавать имидж, мы видим то, что сделал с собой человек, а обычно человек отрицает свой тип и работает против него.

Только самые обаятельные люди признают свой тип. Если обаяния у вас мало, значит вы со своим типом воюете, видите себя не так, как есть.

Если мы видим фото, то там ракурс, свет, все искажает картину, а человек, отрицающий тип, рад этому.

При разборе имиджа я постоянно читала: конечно С, такая открытая улыбка. Но открыто улыбнуться может даже крокодил, а он 100% Д.

Или: конечно Д, такой коварный прищур. Прищуриться может любая кошка. А кошки – всегда С-тип. Несмотря на их коварство.

Котикам всегда доверяют и умиляются, сколько бы они ни обманывали доверие.

Выражение лица, взгляд – все это то, что сделал с собой человек. Он же выбрал прическу, одежду, манеру, и чаще всего это только уводит нас от распознавания того типа, который мог бы сделать человека по-настоящему гармоничным и обаятельным, который соответствует его конституции, связан с его генетикой, с его основой.

Искажения так велики, что тип распознать почти невозможно, особенно на фото. Но надо пытаться, учитывая, что сначала обязательно будет мерещиться другой тип или типы.

Чем больше проблем с имиджем, тем сложней поддается распознаванию архетип, но тем важней его определить верно.

Нужно увидеть черты, чтобы распознать тип. И дальше уже пытаться выстраивать все остальное в соответствии с этими чертами.

Тогда из кучи разрозненных деталей, из хаотичного вороха, похожего на мусор появится гармоничный имидж.

Не сразу. Потому что человек уже привык строить из себя другой тип, ему очень сложно научиться жить в своем типе.

Но когда он научится, получится тот самый поток, для которого нужно четкое и ясное русло, глубокое и ровное.

А без русла будет болото.

Давайте я покажу вам как выглядит полный круг имиджа, все 12 типов, пока по стихиям, у архетипов другие названия.

Дополнительные 8 типов – это по два элемента к каждому основному. Каждый дополнительный элемент имеет черты двух главных элементов, между которыми находится, но больше от того, который ближе.

Например, Грязь – это Вода + 30 % Земли. А Глина – это Земля + 30% Воды.

В чем конкретно выражаются эти проценты обсудим немного позже. Но теперь каждый из тех, кто находил в себе черты смешанного типа, сможет себя найти на круге. Для каждого из 12 архетипов есть свои четкие правила для стиля и поведения. Об этом будем говорить.

Пока просто покажите свои фотки и расскажите, к какому типу себя относите. Если видите в себе черты разных типов, тоже расскажите.

Можно не только свои фотки показывать, но и актеров известных, если хочется порассуждать о типологии вообще.