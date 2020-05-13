Депутаты Госдумы надели значки, отпугивающие коронавирус

13.05.2020, 19:55, Новости дня

Некоторые депутаты Госдумы стали появляться на заседаниях со значками в виде белого креста на черном фоне на пиджаках, пишет “Интерфакс”. Депутаты предполагают, что таким образом можно отпугнуть коронавирус.

О предназначении новых аксессуаров спросил депутат от “Справедливой России” Игорь Моляков в конце заседания парламента 13 мая. Он спросил про значки, которые заметил на коллегах уже не первый раз.

“Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус”, – пояснил ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Похожий на значок-блокатор продается в интернете за 950 рублей. В описании к “средству индивидуальной защиты” сказано, что оно предназначено для “дезинфекции и дезодорации воздуха и предметов в области дыхания человека” с помощью “новой формулы диоксида хлора”. Продавцы обещают защиту от гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии, ОРВИ, туберкулеза, менингита и других “ключевых пандемических вирусов”. Как выяснилось, депутаты носят их как минимум с апреля 2020 года.

Ранее днем Володин сообщил, что коронавирус обнаружили у пятерых депутатов, среди них оказалась Оксана Пушкина.

При этом спикер и некоторые депутаты на заседании 13 мая были без масок и перчаток или снимали их перед выступлениями, несмотря на то, что с 12 мая в Москве введено обязательное ношение масок и перчаток в публичных местах.

В начале апреля пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заметили носящим “блокатор короновируса”. Песков рассказал, что приобрел в аптеке и заявил, что не знает, помогает ли устройство защититься от болезни или нет. Эксперты заявили о бесполезности устройства, содержащего диоксид хлора, вскоре после этого пресс-секретарь президента отказался от его использования.

12 мая Песков вместе с женой Татьяной Навкой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.