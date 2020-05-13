Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

13.05.2020, 19:53, Новости дня

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с разместившими в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов в анкетах.

«Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие. А в инете смелым идиотам хорошо. Найти гадов и обезвредить», – призвал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте «Бессмертного полка» РФ и «Международного Бессмертного полка», а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.