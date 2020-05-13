 

Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

13.05.2020, 19:53, Новости дня

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал скандал с разместившими в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов в анкетах.

«Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие. А в инете смелым идиотам хорошо. Найти гадов и обезвредить», – призвал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» шла на сайте «Бессмертного полка» РФ и «Международного Бессмертного полка», а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Ассоциация управленцев здравоохранения раскритиковала «Альянс врачей» Васильевой

08.04 / Инфицированный коронавирусом Борис Джонсон провел вторую ночь в реанимации, он дышит самостоятельно

14.04 / Рада оставила в бюджете финансирование строительства взлетно-посадочной полосы в Днепре. Ярославский просил об этом в телеэфире

13.04 / Передачу звериных вирусов человеку спровоцировали охота и сельское хозяйство

03.05 / Минпромторг заверил в отсутствии дефицита масок и антисептических средств

09.05 / Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

30.04 / В Чувашии прошел «черный дождь»

15.04 / Российская ЧВК “Вагнер” вербует наемников для участия в войне на территории Ливии – СМИ

11.05 / Несколько оппозиционных партий Беларуси отказались от участия в президентских выборах

13.05 / В продажу поступил обновленный хэтчбек Kia Picanto

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска