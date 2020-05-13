 

Политолог: Инициативы президента по поддержке семей с детьми одобряет большинство россиян

13.05.2020, 19:53, Новости дня

Обращение Владимира Путина в понедельник по сравнению с предыдущими содержало больше позитива и реализованных ожиданий, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Так он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМа, согласно которому озвученные президентом новые меры поддержки населения и бизнеса поддерживает большинство россиян.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обращает внимание на тот факт, что меры по поддержке семей с детьми, о которых объявил президент Владимир Путин в своем обращении в понедельник, были положительно восприняты почти всеми опрошенными – это 92-95 % россиян, принявших участие в исследовании ВЦИОМ.

«Обращение президента было очень органично нацелено на самые различные целевые аудитории. В сравнении с предыдущими обращениями было больше позитива и реализованных ожиданий. Кроме того, месседжи дополняли и усиливали друг друга, мультиплицировали общий позитивный эффект. Тема поддержки детей – всегда выигрышная, а если речь идет о прямых выплатах, то сильно выигрышная», – отметил эксперт.

Чеснаков также отметил, что 71% опрошенных одобряет решение Путина сохранить за главами регионов право принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков распространения коронавируса. Такой показатель означает в целом высокий уровень доверия к местным руководителям, уверен эксперт, причем не только уровень доверия, но и уровень ожиданий.

«Главы регионов оказались в борьбе с пандемией и ее последствиями почти вместе с медиками – на передовой. От них зависит координация работы всех региональных структур. Жители это прекрасно понимают и поддерживают», – подчеркнул Чеснаков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 11 мая президент Владимир Путин объявил о постепенном выходе РФ из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семей с детьми и особенно сильно пострадавших отраслей экономики.

Как следует из опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду, большинство россиян поддерживают озвученные Путиным меры. О выступлении президента слышали 88% россиян, 70% из них следили за выступлением Путина или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним, при этом 72% остались удовлетворены содержанием выступления Путина.

Так, меру о введении разовых выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно поддерживают 95% россиян. Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% граждан, а введение выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье, выплачиваемую с апреля по июнь, поддерживают 92%.

Сохранение полномочий глав регионов, позволяющих им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживает 71%.



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