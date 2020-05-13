Профессор Чернышева опровергла эффективность упражнений для повышения умственной активности

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13.05.2020, 19:53, Разное

Профессором Санкт-Петербургского Медико-социального института Мариной Чернышевой опровергнута действенность упражнений, направленных на повышение умственной активности человека. Специалист отмечает, что нельзя расширять возможности головного мозга с помощью поверхностного набора советов, хаотически выбранных из научных исследований.
В разных мотивационных пабликах есть много информации об упражнениях для мозга, помогающих «поумнеть». Марина Чернышева подчеркивает, что сначала следует определиться со значением этого термина. Это может быть увеличение объема памяти, ассоциативного мышления или концентрации внимания. Для разных целей существуют разные упражнения. Однако, по мнению специалиста, человека сначала необходимо протестировать и оценить особенности умственной деятельности по нескольким критериям.

Основываясь на полученных результатах, следует увеличивать или уменьшать определенные способности. Кроме того, использование конкретных методов может зависеть от возраста, пола и иных факторов. Чтобы достичь нужного эффекта следует отдельно подходить к человеку, и изучить его первоначальные данные, умственные способности и факторы, вызвавшие нарушения функционирования конкретных отделов мозга.

Профессор считает, что неправильные упражнения не повысят мозговую активность человека, а в некоторых случаях способны и причинить вред, пишет издание «Слово и Дело».



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