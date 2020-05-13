Политолог назвал главный признак возврата к обычной жизни после выхода из режима ограничений

13.05.2020, 19:53, Новости дня

Полный выход из ограничительных мер произойдет только когда власть вернется от медиков к обычной системе управления, а санитарные врачи перестанут выдавать предписания, что следует делать, а что нет. Об этом сообщил в рамках прошедшего в среду круглого стола политолог Глеб Кузнецов.

«Мечта о демобилизации, которая присуща каждому прошедшему армию человеку, появилась в обществе по истечению уже первой недели ограничений. Усталость от «чрезвычайки» теперь стала доминирующей в общественной повестке», – полагает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Политолог высказал такое мнение в ходе прошедшей в среду онлайн-конференции «Государство и пандемия: от кризисного управления к политической нормализации».

В центре внимания участников конференции были действия властей Москвы и других регионов в режиме кризисного управления на фоне распространением COVID-19. Эксперты констатировали, что в столице начат лишь самый первый этап отмены ограничений. В среду в мэрии Москвы сообщили о возобновлении производства на более чем на 370 крупных и средних промышленных предприятиях. В регионах смягчение режима носит иные формы. Так, например, в среду ТАСС объявил о решении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: с 19 мая откроются торговые центры и уличные кафе.

По мнению Кузнецова, зримым символом восстановления нормальной жизни станет не отмена отдельных запретов, а «возращение власти к тем, кто избран, кто имеет конституционные права и обязанности». Политолог пояснил: в разгар пандемии значительная часть решений на местах диктовалась региональными управлениями Роспотребнадзора, «которые зачастую становились даже не вторыми, а первыми по значению инстанциями».

«Важный урок этого кризиса в том, что «экспертократия» – вещь малоэффективная», – считает Кузнецов. По его словам, эксперты – а в этой роли выступают врачи и другие специалисты по эпидемиологической безопасности – не имеют политического, управленческого опыта, и «как только у них появляется толика власти, они склонны машинально все запрещать и ограничивать». «Когда у эксперта спрашивают, что делать, он дает самый простой и естественный ответ – «давайте остановимся и не будем больше никогда ни с кем взаимодействовать», – заметил он.

Кузнецов вновь подчеркнул: «политический дембель» можно будет считать состоявшимся только тогда, когда «санитарные врачи займут то место в системе управления РФ, которое они традиционно занимают, и когда перестанут выдавать предписания, что следует делать, а что нет».

«Действительно, в некоторых регионах Роспотребнадзор де-факто становился, по крайней мере, вторым центром принятия решений в сфере правопорядка, – заметил другой участник онлайн-конференции, политтехнолог из Курска Константин Комков. – Например, мы наблюдали разногласия главных санитарных врачей с губернаторами о том, открывать ли храмы на Пасху. В нашей области, впрочем, таких противоречий не было».

Комков согласился, что в обществе назрел серьезный запрос на возвращение к норме. С другой стороны, отметил курский эксперт, у нынешнего особого режима управления в регионах выявились и явно положительные стороны. «Бюрократическая дистанция между гражданами и властями сократилась, идет перенастройка управления, губернаторы взаимодействуют с жителями в режиме 24/7», – перечислил Комков. В обществе чувствуется запрос и на то, чтобы сохранить такие практики, подытожил эксперт.