 

Столкнувшийся с микрометеоритом российский спутник вернулся к работе

13.05.2020, 19:48, Новости дня

Работа на гидрометеорологическом спутнике «Метеор-М» № 2-2 возобновлена после столкновения с микрометеоритом в декабре, сообщили в Роскосмосе.

«По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации «Роскосмос» работа космического аппарата (КА) «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач», – сообщили в госкорпорации ТАСС.

В Роскосмосе добавили, что сейчас информация, получаемая с гидрометеорологического спутника «используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровня».

В декабре метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, изменил орбиту и потерял ориентацию, позднее связь и управление спутником восстановлены, он остался работоспособным. 



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