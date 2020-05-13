 

ЭИСИ обсудит c главой Кировской области планы по выходу из режима самоизоляции

13.05.2020, 19:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) 14 мая в рамках цикла бесед с руководителями регионов обсудит с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, как изменится мир в «посткоронавирусную эпоху», а также планы выхода региона из режима изоляции.

Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Instagram проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Обсудим, как регион справляется с пандемией, как изменится мир в «посткоронавирусную эпоху», а также планы выхода из режима изоляции»,– говорится в сообщении ЭИСИ в Instagram.

Основная задача прямых эфиров – обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах России. Новый формат общения с губернаторами, предложенный ЭИСИ, позволяет максимально открыто проинформировать и население региона, и представителей других субъектов РФ о борьбе с коронавирусом. Прямые эфиры в обязательном порядке предполагают обратную связь с гражданами, которые могут задавать свои вопросы в комментариях к трансляции.

Прямой эфир с главой Кировской области состоится 14 мая в 15.00 мск. ЭИСИ также планирует ответить на вопросы зрителей эфира.

24 апреля ЭИСИ обсудил региональные практики по борьбе с коронавирусом с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, 30 апреля – с губернатором Иркутской области, 7 мая – с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Отметим, что ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, также регулярно представляет новые региональные практики.



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