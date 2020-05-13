 

Названы возможные сроки проведения ЕГЭ

13.05.2020, 19:48, Новости дня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа, следует из письма Рособрнадзора.

«Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», – цитирует ТАСС документ за подписью врио главы ведомства Анзора Музаева.

При этом в Рособрнадзоре отметили, что экзамен в июле проводить нецелесообразно, так как еще могут сохраняться последствия нынешней эпидситуации, «а также существуют риски возникновения трудностей с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам».

Напомним, ЕГЭ-2020 перенесли с 8 июня на более поздний срок, при этом проводить его планируется только для тех, кто собирается поступать в вуз.

По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, проведение ЕГЭ с конца июня 2020 года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / За сутки COVID-19 выявили у 17 киевлян

30.03 / Кабмин установил максимальную величину пособия по безработице

27.04 / Дмитрий Миллер рассказал, кто похитил его родного брата

30.03 / Умерших от коронавируса в Алматы будут хоронить на спецполигоне

22.04 / Мертвая река Ай: экологи просят прокуратуру провести проверку

13.05 / Стало известно о влиянии ядерных испытаний СССР и США на погоду в Британии

26.03 / В Тамбове решили премировать застрявшего во Вьетнаме мэра

20.04 / Рассекречен вид нового гибридного гиперкара Porsche

16.04 / Благополучная Германия не спешит раскошелиться на помощь союзникам

27.03 / Скажут ли «НЕТ!» росийские регионы?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска