В гостях у Tyga: экскурсия по особняку экс-бойфренда Кайли Дженнер в Бель-Эйр

13.05.2020, 19:40, Разное

Многим из нас переносить самоизоляцию в четырех стенах становится уже невыносимо, в том числе потому, что наша жизнь теперь ограничена лишь несколькими десятками квадратных метров, а любоваться на зеленеющие деревья мы можем только из окна. Но не так у избранных мира сего: в их распоряжении – особняк площадью в несколько сотен, а иногда и тысяч квадратных метров, бассейн, тренажерный зал, сад, да много чего еще. Вот, например, как живет рэпер Tyga, бывший бойфренд Кайли Дженнер. Карантин он проводит в элитном поселке Бель-Эйр в Калифорнии. На сайте недвижимости в 2018-м в описании дома (когда Tyga еще не был владельцем) говорилось, что “вы будете чувствовать себя так спокойно, как в деревне, но в то же время цивилизация будет в трех минутах езды от вас”. Рэпера такой расклад более чем устроил, поэтому он не пожалел за недвижимость 12,8 миллионов долларов.

За эти деньги Tyga получил поместье площадью 1200 квадратных метров. На этой территории расположились главный дом, домик для гостей и 21-метровый бассейн с джакузи. В хозяйском доме 6 спален, 8 ванных комнат, одна из которых чересчур просторная с панорамными окнами – из них открывается вид на калифорнийские холмы, гардеробная комната, которая хранит сотни пар кроссовок рэпера, и тренаженый зал. По некоторым данным, Tyga самоизолировался в другом своем особняке, а этот решил сдавать за 58 тысяч долларов в месяц.