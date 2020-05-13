Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой

13.05.2020, 19:40, Разное

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова больше не вместе: о расставании с женой артист и бизнесмен сообщил лично, опубликовав на своей странице в Instagram фото со свадьбы:

Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь.

Свадьба Эмина Агаларова и Алены ГавриловойКликните на фото для просмотра галереиО романе Эмина Агаларова и обладательницы титула “Мисс Мордовия” 2004 года стало известно около пяти лет назад. Впервые как пара они появились на премии HELLO! “Самые стильные в России” весной 2016 года, а затем на благотворительном балу Фонда Михаила Рудяка. Спустя год Алена стала героиней клипа Эмина на песню Good Love – таким образом влюбленные официально подтвердили свои отношения.

Мы ничего не знали друг о друге – никто, ни я, ни кто она. Но спустя какое-то время выяснилось, что Алене нравилась моя песня “Miss America”, она у нее стояла в плей-листе. Она поделилась этим треком на своей страничке в “Фейсбуке”, не зная даже, что я живу в Москве. Когда Алена мне показала ту запись 2012 года, я пошутил: “Видишь, ты меня полюбила еще до того, как со мной познакомилась!” –

рассказывал о начале отношений Эмин в интервью HELLO!.

Если коротко, то совершенно точно я нашел в ней счастье. Алена – друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она – тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина. Нам хорошо вместе.

И для Эмина, и для Алены этот брак не был первым. Ранее девушку связывали серьезные отношения с миллиардером Рустамом Тарико, от которого она родила сына. Эмин Агаларов почти десять лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой – у пары есть двое сыновей, а также дочь, которую Лейла удочерила уже после расставания с Эмином – Агаларов принимает участие в ее воспитании. У Алены и Эмина есть общая дочь Афина.

Алена Гаврилова с дочерью Эмин Агаларов и Алена Гаврилова