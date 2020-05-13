 

Bloomberg заметил подготовку к завершению строительства «Северного потока – 2»

13.05.2020, 19:30, Новости дня

Строительство газопровода «Северный поток – 2» скоро перейдет в финальную стадию, пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки немецкого порта Мукран, где находится трубоукладчик «Академик Черский».

Агентство пишет, что на спутниковых снимках порта, опубликованных Planet Labs inc., заметно, что секции трубопровода, которые находились неподалеку от гавани в хранилище, перемещены на пристань с краном для погрузки, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что трубоукладчик Газпрома «Академик Черский» ошвартовался в порту Мукран, где находится логистический терминал проекта строительства «Северного потока – 2».

Трубоукладчик вышел из Находки 10 февраля, обогнул Африку, а 2 мая прибыл в порт Калининграда. 7 мая «Академик Черский» направился в Германию.

Задержка в строительстве возникла из-за санкций США – работу в связи с ними прекратила швейцарская компания Allseas.

«Северный поток – 2» построен на 93%.



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