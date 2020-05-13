 

Трамп оценил ущерб «чумы из Китая» в контексте «великой» торговой сделки

13.05.2020, 19:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп уверен, что соглашение по первой фазе торговой сделки с Китаем не покроет ущерб от распространения коронавируса, в котором, по мнению Вашингтона, виноват Пекин.

«Как я и говорил на протяжении долгого времени, иметь дело с Китаем очень дорого. Мы только что заключили великую сделку, чернила едва высохли, как по миру ударила чума из Китая. Даже 100 торговых сделок не поменяют ситуацию и всех этих потерянных жизней», – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Китай выразил протест США из-за этого законопроекта.



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