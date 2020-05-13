 

Блогер решил испытать скейтбордом мощность колёсиков от Mac Pro за 70 000 рублей

13.05.2020, 19:30, Разное

Блогер, известный по каналу Braille Skateboarding, решил прикрепить колесики от Apple Mac Pro к скейтборду. Американская компания оценила данный аксессуар для компьютера примерно в 70 000 рублей.
Набор Apple Mac Pro Wheels Kit был запущен в продажу в конце 2019 года. Создатели сообщили, что колесики имеют как самый качественный в мире поворотный механизм для мебели, так и располагают почти неисчерпаемым ресурсом, вследствие чего замена может потребоваться, только если произойдёт серьёзная поломка. Блогер захотел лично проверить это.

Для этого он прикрепил аксессуар к скейту и проехался на нем. «Судя по всему, разработчики создали колесики, чтобы таким образом пошутить или ради хайпа. В комплекте отсутствуют крепления, с помощью которых они должны были держаться на корпусе компьютера. Цена самой конструкции $2000. Это если выбирать самую дорогую комплектацию. Покупать колесики для него за $700 не имеет смысла», – рассказал он. Во время движения на скейтборде выяснилось, что механизм обладает разным уровнем затяжки. По этой причине правая пара способна начинать поворот, а левая – двигается прямо. Согласно утверждению блогера, аксессуар легко заменяется качественным аналогом из мебельного магазина, а его стоимость в 10 раз ниже.



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