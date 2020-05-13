Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

13.05.2020, 19:25, Новости дня

Сегодня стало известно, что седан Toyota Corolla и универсал Toyota Corolla Touring теперь будут доступны на внутреннем рынке в улучшенных версиях GX Plus и Hybrid GX Plus.

Также в продажу предложат модель в специальном исполнении 2000 Limited, которое оснащается 2-литровым двигателем. Кроме того, автомобили получат адаптивный круиз-контроль, улучшенные вставки на кузове. Что касается модели Toyota Corolla 2000 Limited, то здесь применен агрегат с мощностью 170 л.с. с механической коробкой передач.

Отличия также заметны по увеличенным колесным дискам и дополнительным рейлингам на крыше. Что касается Corolla 2000 Limited то в данном случае мотор выдает 140 л.с. Цена данного автомобиля в Японии составит от 1,97 млн йен.