В РФ подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

13.05.2020, 19:25, Новости дня

Британская компания Jaguar снизила стоимость нового электрокроссовера Jaguar I-Pace для российского рынка.

В частности, причина решения состоит в обнулении пошлины на импорт электрической техники. Данное изменение вступило в силу неделю назад. Таким образом, приобрести электрокар Jaguar I-Pace теперь можно по цене от 5,9 млн рублей, тогда как еще совсем недавно автомобиль продавался за 6,24 миллиона рублей. Указывается, что максимальная комплектация теперь продается за 6,9 миллиона рублей.

Сообщается, что клиентам компании предоставляется 3-летний гарантийный срок или 100 тысяч пробега на автомобиль. Напомним, общая мощность двух электрических установок достигает 400 л.с., а разгон до сотни составил 4,8 секунд. Предельная скорость модели равна 200 км в час.