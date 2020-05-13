 

В США перечислили самые нелогичные запреты для борьбы с коронавирусом

13.05.2020, 19:16, Новости дня

В США составили список из нелогичных и нелепых правил самоизоляции, принятых в разных штатах и городах страны, среди которых запрет на теннис в парках при разрешенных в нем прогулках, запрет на сидение на пляже при разрешенном нахождении на нем.

В городе Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, на пляже разрешено бегать, ходить, заходить в воду, но запрещено сидеть на песке ни в кресле, ни на полотенце, передает RT со ссылкой на Fox News.

На пляже можно находиться, только если постоянно двигаться. Стоять на пляже разрешается только рыбакам.

В округе Лос-Анджелес на пляжах также разрешили ходить и бегать, но специальные дорожки, на которых можно этим заниматься, по-прежнему закрыты.

В штате Иллинойс губернатор Робрерт Прицкер разрешил пользоваться моторными лодками, но не более чем с двумя людьми на борту вне зависимости от размеров лодки.

В Калифорнии открылись парки, в них можно находиться, если соблюдать дистанцию в два метра с окружающими. Но запрещено играть в теннис, в котором игроки находятся на существенно большем расстоянии друг от друга.

В понедельник российский президент Владимир Путин сообщил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней в РФ и объявил о прямой помощи гражданам.



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