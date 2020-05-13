Украинцам предрекли исчезновение из-за глобального потепления

13.05.2020, 19:16, Новости дня

Жители Украины могут не пережить климатические изменения, которые могут произойти к 2050 году, пишут украинские СМИ.

Издание «Апостроф» пишет, что глобальное потепление спровоцирует волну миграции на Украину из тех регионов, где жизнь станет невозможной. Указывается, что уже сейчас происходят колоссальные изменения, передает РИА «Новости».

«Последние значительные осадки на Украине выпали примерно год назад. В прошлом году у нас зафиксировали все виды засух, которые только могут быть. И все это перерастает в геологическую засуху, когда горизонт воды снизился. Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах», – пишет автор статьи.

Он проанализировал несколько сценариев развития событий. По его мнению, если не принимать существенные меры, то как территория Украина сохранится, но «выживут ли украинцы – тот еще вопрос».

Во Всемирной метеорологической организации ранее сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений.

В мае НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников в Антарктиде.