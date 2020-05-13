Мнение: Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу и повысит НДС

13.05.2020, 19:15, Разное

Шведы разоблачают Саудовскую Аравию (что-то кучно пошло, прямо таки по всем фронтам прорабатывают) и последствия нефтяной войны для ее экономики, попутно перекладывая ответственность за развязывание нефтяной войны с России на Саудовскую Аравию.

Пандемия коронавируса и последующий обвал цен на нефть, не в последнюю очередь вызванный недолгой ценовой войной с Россией, вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненные сокращения в экономической сфере, пишет SVT. Как отмечает канал, королевству пришлось приостановить выплату прожиточных пособий своим госслужащим, поднять НДС в три раза, а также отложить программу по уходу экономики страны от нефтезависимости.

В начале марта Саудовская Аравия инициировала мировую нефтяную ценовую войну в то время, как спрос на этот товар упал из-за пандемии коронавируса. Теперь же казна королевства серьёзно оскуднела, что заставило саудовцев затянуть пояса.

Вчера стало известно, что Саудовская Аравия с июня приостанавливает выдачу прожиточного пособия в размере приблизительно $260 всем своим госслужащим. При этом Эр-Рияд втрое увеличил НДС — с 5 до 15%, что ударит по населению с не слишком высокими доходами. Подобные реформы, как отмечает шведский канал, не слишком хорошо скажутся на любом правительстве, однако для Саудовской Аравии они оказались особенно болезненными, учитывая, что многие её жители привыкли к высокому уровню жизни благодаря нефтяным доходам.

В совокупности Саудовская Аравия и Россия отвечают за экспорт более половины всей нефти в мире. Обычно страны, входящие в нефтяной картель ОПЕК, заключают соглашения по ограничению добычи этого товара, с тем чтобы сдержать цены, когда спрос идёт на убыль. Однако когда в начале 2020 года по причине пандемии цена на нефть начала падать, Россия отказалась от дальнейшего сокращения объёмов нефтедобычи. Война началась 6 марта, когда министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что Москва готова нарастить объёмы добычи уже в апреле. Незадолго до этого заявления он отклонил предложение саудовцев сократить добычу на пару сотен тысяч баррелей в сутки.

Ответ Эр-Рияда не заставил себя ждать. Королевство отомстило рекордным ростом объёмов нефти на рынке — что понизило цены. Стоимость добычи чёрного золота в Саудовской Аравии дешевле, чем в России и в США, поэтому план состоял в том, чтобы вытеснить конкурентов с рынка. Тем не менее многие эксперты задаются вопросом, понимал ли тогда наследный принц Мохаммед бен Сальман последствия такого решения.

Американские конгрессмены обвинили саудовцев в «экономической войне» и пригрозили вывести войска с территории королевства в том случае, если ценовая война продолжится. После хаотичного месяца и рекордного за многие десятилетия обвала цен на нефть крупным экспортёрам всё же удалось договориться. В рамках нового соглашения стороны пошли на беспрецедентное сокращение нефтедобычи в размере 9,7 млн баррелей в сутки. Тем не менее с тех пор спрос на нефть упал ещё больше, поэтому цена на чёрное золото останется на низком уровне в обозримом будущем.

Подобное развитие событий означает для Саудовской Аравии потерю половины её нефтяных доходов. 90% экспортных поступлений приходятся на нефть, поэтому многое указывает на дальнейшие экономические сокращения. Например, инвестиции в программу «Видение-2030», которая предусматривает создание устойчивых рабочих мест для саудовской молодёжи и отход от нефтезависимости, пришлось отложить.

https://russian.rt.com/inotv/2020-05-13/SVT-Saudovskaya-Araviya-nachala-neftyanuyu – цинк

Это еще одно, но не единственное последствие нефтяной войны.

У нас уже завели рулады про перемогу, точно также, как еще недавно заливали про зраду https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-prinyala-kapitulyaciyu-rossii-saudi-aramco-povyshaet-ceny-na-neft-na-vsekh-rynkakh-1029177183.

Из того, что уже известно:



"Роснефть".



Saudi Aramco

1. Акции "Роснефти" в период нефтяной войны существенно обвалились. Сечин публично попросил https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/12/830055-sechin-poprosil у государства поддержки, так что убытки от нефтяной войны еще предстоит покрывать за гос.счет.

2. Количество нефти продаваемой в Европу сократилось (в том числе за счет вытеснения российской нефти саудовской, которую продавали с дисконтом), что частично было компенсировано увеличением https://baikal24.ru/text/10-05-2020/004/ продажи российской нефти Китаю, в первую очередь за счет доли рынка Саудовской Аравии.

3. В США прошла череда банкротств сланцевых компаний. Некоторым потребовалась государственная поддержка.В отношениях США и Саудовской Аравией возник серьезный конфликт.

4. США неформально присоединились к сделке ОПЕК+ взяв на себя обязательства сократить добычу сланцевой нефти, даже с учетом того, что законодательство запрещает подобные картельные договоренности.

5. Саудовская Аравия, помимо сокращения добычи по сделке ОПЕК+, дополнительно сокращает добычу http://www.profinance.ru/news/2020/05/12/bxof-saudovskaya-araviya-sokratit-dobychu-nefti-esche-na-1-mln-barrelej-v-den.html еще на 1 млн. баррелей в день вместо других стран, которые должны были это сделать. Что уменьшает диспропорцию по сокращению добычи между РФ и Саудовской Аравией, которые на момент заключения сделки ОПЕК+ были не в пользу РФ. Также дополнительно сократят добычу ОАЭ на 800 тыс. баррелей в сутки и Кувейт на 100 тыс.

6. Апрельская катастрофа на рынке WTI обернулась колоссальными потерями для торговцев фьючерсами WTI, а цена на эту марку пробила 0 и ушла в рекордные минуса. Попутно эта история вызвала большие потери на финансовых биржах.

7. Цена на аренду танкеров и нефтяных хранилищ выросла в разы, а на рынке после саудовского демпинга образовался огромный переизбыток нефти, который наслаивается на проблему спада производства из-за коронавируса.

8. Министерство Финансов РФ оценила убытки от нефтяной войны в 190 млрд. рублей https://lenta.ru/news/2020/05/08/cheap/



Нефть марки Brent vs. Нефтаная война vs. Коронавирус.

Как не трудно заметить, все основные участники нефтяной войны понесли серьезные экономические издержки, при этом последствия "нефтяного перемирия" пока что не приводят к откату цен на нефть до желаемых высот, опять же в силу переизбытка нефти на рынке.

К сожалению, пока что не попадалось комплексного анализа и подсчетов экономических убытков сторон, чтобы можно было по цифрам оценить, кто и сколько на всем этом потерял. Разумеется, некоторые вещи, вроде присоединения США к ОПЕК+ относятся скорее к вопросам политики, но без точных цифр убытков, трудно оценить, стоило ли оно того.