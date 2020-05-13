В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

13.05.2020, 19:09, Разное

Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.

Публикация о начале бесплатной раздачи появилась на профильном портале Gamepressure, однако сделал это ресурс весьма завуалированным способом. Дело в том, что название анонсируемой игры напрямую не разглашалось. Однако буквально сразу секрет раскрыл известный инсайдер и аналитик Даниел Ахмад: на своей странице в соцсети Twitter он опубликовал соответствующий пост.

Примечательно, что обычно Epic Games уже за неделю до раздачи пишет сведения о презентованной к раздаче игре, однако на сей раз фирма изменила своей традиции. Предполагается, что раздаваться будет не стандартная версия блокбастера, а премиальная, включающая ряд бонусов для Grand Theft Auto Online, отмечает сетевой портал “Инфореактор”.