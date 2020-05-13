Вместо Екатерины Терешкович Гоген Солнцев завел новую подругу

13.05.2020, 19:09, Разное

Российского шоумена и экс-участника проекта «ДОМ-2» Гогена Солнцева заметили в компании новой подруги, которую сам артист называет «приятельницей семейства». При этом на новой фотографии, опубликованной в Instagram-аккаунте, подписчики не увидели его супругу Екатерину Терешкович.

Ранее Гоген Солнцев заявлял, что его жена устроилась курьером, чтобы прокормить семью. А дома поселилась их подруга Лидия, которая занимается приготовлением еды. Шоумен уверял, что готовила она изначально плохо, но теперь ее навыки улучшились.

В комментариях к фотографии поклонники интересуются у Гогена Солнцева, куда он дела свою жену Екатерину Терешкович. И хотя она не возмущалась против того, чтобы с ними жила Лидия, многие подписчики волнуются по поводу ее дальнейшей судьбы, отмечает информационный ресурс «ГлобалМСК».

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