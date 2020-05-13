 

В Калининграде спасли провалившегося в люк и впавшего в кому ребенка

13.05.2020, 19:08, Новости дня

Врачи калининградской детской областной больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который впал в кому после того, как вместе с мамой упал в люк с водой, информирует пресс-служба регионального правительства.

«Мальчик был в коме, с сильным переохлаждением и судорогами. После проведения в течение нескольких часов необходимых реанимационных мероприятий бригадой врачей с применением аппарата искусственной вентиляции легких состояние ребенка стабилизировалось. К утру наметилась положительная динамика, и он быстро пошел на поправку», – передает РИА «Новости» сообщение областного правительства.

Уточняется, что маленького пациента уже перевели в обычную палату отделения неврологии детской областной больницы.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Выходя из магазина, мама мальчика поскользнулась и вместе с сыном провалилась в люк. Выбравшись, женщина с помощью прохожих смогла вытащить из воды ребенка и оказать ему первую помощь до приезда скорой.

Ранее подобный случай произошел в Казани, где маленькая девочка упала в канализационный люк на глазах своей мамы, идущей рядом. К счастью, своевременная реакция женщины и помощь прохожих позволили быстро достать ребенка.

Позже в Санкт-Петербурге иномарка наехала на открытый люк и, подпрыгнув, улетела в реку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / МЧС и Росгвардию наделили правом наказывать за невыполнение правил поведения при ЧС

21.04 / В Праге скончался мультипликатор Джин Дейч, один из создателей “Тома и Джерри”

13.05 / Медики сочинской больницы разоблачили ложь сторонников Навального

31.03 / В МВД раскрыли число возбужденных дел за распространение фейков в интернете

24.04 / Новое назначение Саакашвили неприемлемо для Грузии

12.05 / Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2»

03.04 / Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции РФ по коронавирусу

19.04 / Ozon начал продавать тесты на коронавирус

24.04 / Трамп подписал закон о помощи малому бизнесу и медучреждениям

25.04 / Почти 2,3 млн белорусов вышли на субботник, несмотря на пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска