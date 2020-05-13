 

Гастроэнтеролог объяснил аномальные изменения в ЖКТ у некоторых больных COVID-19

13.05.2020, 19:08, Новости дня

Из-за коронавирусной инфекции у пациентов в различных органах повреждаются микрососуды, например, в кишечнике, что вызывает осложнения, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Американские исследователи диагностировали у некоторых зараженных коронавирусом пациентов такие изменения в желудочно-кишечном тракте как пневматоз, ишемию кишечника, а также холестаз.

«Это симптомы и синдромы. Пневматоз – это вздутие кишки, ишемия – нарушение кровоснабжения, а холестаз – это задержка желчи в желчных протоках и в печени. Это проявления системного повреждения сосудистого русла при этой инфекции. Как в легких повреждаются микрососуды, вследствие чего альвеолы перестают работать и нарушается обмен кислорода, так и возможны изменения и в других органах, где содержатся мелкие сосуды», – говорит Парамонов.

Паниковать при изменениях в любых органах точно не стоит, говорит врач, главное находиться под наблюдением врачей.

Как избежать подобных осложнений в ЖКТ и в других органах пока неизвестно, продолжает гастроэнтеролог. Он рассказывает, что сейчас используют гепарин, чтобы снизить свертываемость крови и уменьшить вероятность повреждения микрососудов, но даже эффективность данной процедуры все еще исследуется.

«Почему у одного человека легко протекает инфекция, а у другого с такими серьезными осложнениями – пока непонятно. Возможно, это генетически обусловлено. По моему мнению, есть различные генетические факторы, которые определяют интенсивность воспаления. Гены, которые регулируют иммунный ответ, известны, но они у всех разные, и когда-то это может быть плюсом, а в данном случае избыточный иммунитет приводит к такому каскаду реакций», – считает Парамонов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что коронавирусная инфекция может поразить не только такие органы как легкие, кишечник и желудок, но также печень, почки и мозг.



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