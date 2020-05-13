 

Личное: Заслуженный народный шут

13.05.2020, 19:07, Разное

Меня что-то выморозило внезапно: прочитала про заслуженную артистку РФ Гузееву и народного артиста Стоянова, которые озвучили размер своих пенсий.

Оказывается, за звание «народного» или «заслуженного» у нас надбавка к пенсии 30 тысяч.


Фото: Соцсети

Спасибо, дорогой Сергей Семёнович Собянин! Лариса Гузеева живёт не только в элитной квартире, полученной, по слухам, от мэрии, но и получает «лишние» 30 тысяч.

Тот же Юрий Стоянов из «Городка» похвастался пенсией в 60 тысяч рублей в месяц!

Ответьте честно, вы видите разницу между шутом и артистом? Комики, гомики, пьяные старые потасканные бабы на сцене и в телеящике — разве не шуты они, не скоморохи с ярмарки?

Вот от комбайнёра я вижу пользу. От сталевара, от врача, учителя, токаря-фрезеровщика. Я вижу пользу и от сантехника, дворника, уборщицы и кассира, а вот от шута горохового — ну, разве что, как от падшей женщины с низкой социальной ответственностью.

Нет, ну а что? И шутовство, и два часа половой любви — это сфера досуга. Пользы никакой, но глупеньким зрителям канала Россия приятно.

Так вот пенсия учителя, который отпахал 40 лет в школе, составляет 15 тысяч. Сантехника — и того меньше.

Я не говорю, что 60 тысяч рублей — большие деньги. Но это, как минимум, в 4 раза больше того, что получает на пенсии врач.

То есть, арифметика подсказывает простейшее решение несложной задачки: насколько полезнее артист нашей стране, чем сталевар? Ровно в 4 раза. Четыре сталевара равны в глазах государства одному шуту.

Ну, или гулящей бабе.

Всю жизнь они плясали и пели. Пили, гуляли и веселились. Пока токарь гнул спину, Гузеева устраивала пьянки с дебошами — зато теперь получает пенсию в разы больше, чем любой рабочий.

Справедливо? Но это справедливым считает Собянин.


Фото: Соцсети

Бедросыч, Колька Пшеничка Басков, Гузеева. Димка Наркопитомец, Стас Садальский, Эдгард Мучитель Тигров Запашный. Олешко, Воробей, Юра Гальцев.

Ну, и так далее, вы уже поняли уровень наших «заслуженных» и «народных»?

Все эти люди, если судить по надбавке к пенсии, более ценны в глазах государства, чем ваши родители, отпахавшие всю жизнь и оставшиеся теперь просто нищими.

Что думаете?

Источник: Лена Миро



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