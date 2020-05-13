Учения США и их союзников в Европе перенесены на июнь

13.05.2020, 18:55, Новости дня

Плановые учения США и их союзников по НАТО в Европе пенесены на июнь в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщил в Твиттере специальный корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин со ссылкой на европейское командование США и Минобороны Польши.

В «модифицированных» учениях под названием Allied Spirit примут участие 6 тысяч американских и польских солдат. Учения пройдут на польском военном полигоне Дравско-Поморское с 5 по 19 июня.

Они будут включать такие элементы, как воздушное десантирование и форсирование водной преграды. Командование сообщает, что будут приняты все меры предосторожности для обеспечения здоровья военнослужащих, а также для защиты от заражения коронавирусом местного населения.

Эти июньские учения заменят более масштабные маневры DEFENDER-Europe 20, запланированные на май, но отмененные в марте в связи пандемией коронавируса. Цель этих учений – отработка взаимодействия союзников в рамках стратегии сдерживания, а также отработка задач развертывания войск.

В ближайшие месяцы, как сообщает американское командование, войска США в Европе планируют провести дополнительно несколько учений, в которых «будут использованы многие из первоначальных учебных целей» DEFENDER-Europe 20. Американские военные вместе с своими союзниками и партнерами отработают задачи в Балтийском и Черноморском регионах, а также на Балканах.

Детали этих учебных мероприятий пока находятся в стадии разработки и могут быть изменены. Они, по замыслу американского командования, должны продемонстрировать «твердую приверженность» США своим обязательствам в рамках Североатлантического альянса.