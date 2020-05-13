 

Помпео встретился с Нетаньяху в Иерусалиме

13.05.2020, 18:55, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Госдепартамент.

Помпео и Нетаньяху обсудили продолжающиеся усилия двух стран по сдерживанию пандемии COVID-19 и противодействию дестабилизирующему влиянию Ирана в регионе.

В ходе беседы обсуждалась тема приверженности США интересам безопасности Израиля.

Обращаясь к Нетаньяху в начале их трехчасовой встречи, как отмечает Reuters, Помпео сказал ему: «Вы замечательный партнер, вы делитесь информацией – в отличие от некоторых других стран, которые пытаются запутать и скрыть эту информацию – и мы поговорим об этой стране тоже».

Помпео однако не назвал Китай и не привел конкретные примеры американо-израильского сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

Деловые связи Израиля с Китаем являются раздражителем в обычно тесных отношениях Нетаньяху с администрацией Трампа, обращает внимание агентство Reuters.

Ранее Соединенные Штаты предостерегали Израиль от потенциальных угроз безопасности в виде китайских инвестиций в его экономику. Это побудило правительство Нетаньяху создать комитет в октябре прошлого года для проверки таких инвестиционных проектов.

Напомним, что Помпео прибыл в Израиль в среду, 13 мая, чтобы обсудить с Нетаньяху и другими членами нового израильского правительства действия Ирана на Ближнем Востоке, пандемию COVID-19 и другие вопросы.

Как сообщил ранее помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе телеконференции с журналистами, темы обсуждения включают «дестабилизирующее поведение Ирана в регионе, деятельность в Сирии и развитие событий с "Хезболлой" в Ливане».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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