“У меня неизлечимый вирус”: Анастасия Волочкова рассказала о COVID-19

13.05.2020, 18:53, Разное

Анастасия Волочкова в микроблоге в Instagram сообщила, что не способна заболеть COVID-19 из-за “неизлечимого вируса” трудолюбия и любви к физическим нагрузкам. Согласно утверждению танцовщицы, она уже сдавала анализ на коронавирус и получила отрицательный результат.

Анастасия Волочкова рассказала, что у неё коронавирус не обнаружен. Её организм способен не пропустить ни одну инфекцию, поскольку она занимается физической нагрузкой, регулярно посещает русскую баню и окунается в купель, предпочитает в рационе правильную пищу и живёт с позитивным настроением. По словам балерины, у неё было обнаружено лишь одно заболевание: “вирус профессионализма и трудолюбия”.

Танцовщица также добавила, соблюдая режим социального дистанцирования она стремится придерживаться определенного режима в течение дня. Утро знаменитость начинает с фитнеса, а ближе к обеду выполняет физические упражнения для поддерживания формы. В режиме Stories в Instagram-аккаунте балерина опубликовала несколько роликов, где показала, как проходят её тренировки. Звезда не дала возможность поклонникам высказаться относительно её заявления, поскольку Волочкова предпочитает ограничивать доступ к комментированию своей страницы. Это объясняется тем, что хейтеры часто критикуют её образ жизни и творчество, используя порой негативные высказывания.