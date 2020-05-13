ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке

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13.05.2020, 18:53, Новости дня

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, сообщил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

Глава ФРС также заявил, что масштабы и темпы вызванного пандемией коронавируса экономического спада в США не имеют прецедентов, передает ТАСС.

«(…) значительно хуже, чем любая рецессия со времен Второй мировой войны. Мы наблюдаем резкое снижение экономической активности и занятости, а достигнутые за последнее десятилетие успехи в вопросе создания новых рабочих мест уже сошли на нет», – сказал глава финрегулятора.

Также он отметил, что перспективы развития экономики Соединенных Штатов в условиях пандемии нового коронавируса весьма неопределенны и существуют риски дальнейшего спада.

«Несмотря на то, что экономические меры были целесообразно значительными, а также приняты своевременно, это, возможно, не заключительная глава, учитывая, что дальнейший путь является крайне неопределенным и подвержен существенным рискам падения», – добавил Пауэлл.

Напомним, американский лидер потребовал, чтобы Федеральная резервная система воспользовалась инструментом отрицательных процентных ставок в целях поддержки экономики, как это делают другие страны.

В марте ФРС США снизила ставку до 0-0,25% в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса на экономическую активность.

Кроме того, Джером Пауэлл уже предупреждал о беспрецедентном падении экономической активности в Штатах.



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