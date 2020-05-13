 

Начало нового учебного года в РФ решили не откладывать

13.05.2020, 18:53, Новости дня

Новый учебный год в РФ по-прежнему планируется начать осенью 2020 года, сообщило Министерство просвещения.

«Минпросвещения держит на постоянном контроле вопросы планирования образовательного процесса, подготовки и сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений к началу нового учебного года. Начало 2020-2021 учебного года по-прежнему планируется на осень», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Однако ранее из-за ситуации с коронавирусом на более поздний срок был перенесен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По мнению Минобрнауки, ЕГЭ целесообразно провести в дистанционном формате.

«<…> Минобрнауки РФ считает целесообразным предусмотреть возможность его [ЕГЭ] проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», – цитирует ТАСС письмо за подписью замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.

Министерство полагает, что при определении сроков начала ЕГЭ целесообразным руководствоваться эпидемиологической ситуацией в субъектах. В документе говорится, что руководители вузов выработали консолидированную позицию «о необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок», поскольку это может привести к финансовым издержкам и «повысит риски невыполнения ряда обязательств».

«С целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, Минобрнауки РФ считает необходимым проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования РФ», – сказано в письме.

Напомним, ЕГЭ-2020 перенесли с 8 июня на более поздний срок. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, проведение ЕГЭ с конца июня 2020 года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Губернатор Кондратьев рассказал о ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае

27.03 / Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

31.03 / В Марокко были обнаружены окаменелости новых видов летающих динозавров

07.05 / Стала известна реакция Москвы на высылку российского журналиста из Белоруссии

16.04 / Euronews – из-за коронавируса сохранность Нотр-Дама снова под угрозой

24.04 / В Финляндию на чартерном авиарейсе доставили сезонных работников из Украины

27.03 / Общественники попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

27.03 / Нарышкин призвал не сокращать бюджетные места в вузах по историческим направлениям

28.04 / Минфин запланировал аукцион по размещению ОФЗ

26.04 / В Житомирской области за разбойное нападение задержали военного-контрактника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска