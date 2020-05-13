Ученый Андрей Громов объяснил, чем уникален и опасен коронавирус

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13.05.2020, 18:53, Разное

Ученый Андрей Громов объяснил, в чем заключается уникальность и опасность коронавируса. COVID-19 – это не одно заболевание, а “букет” недугов, вызывающихся вирусом.
Новый вирус проявляет себя на начальном этапе практически не отличаясь от обычной респираторной инфекции, однако при продвижении патогена в легкие пациента у больного наблюдается развитие дыхательной недостаточности. В студии телеканала “Россия 24” Андрей Александрович Громов, руководящий Новосибирским центром профилактики тромбозов, отметил, что до недавнего времени медики и исследователи с таким интересным вирусным процессом еще не сталкивались.

Медицинские специалисты, пытающиеся лечить зараженных коронавирусом, ведут “бой с тенью”, – говорит эксперт. Это связано с тем, что вирус уходит в сторону пока врачи лечат одно заболевание, и становится недосягаемым для отечественной терапии. COVID-19 имеет свойство поражать крупные артерии, что становится причиной возникновения инсультов, инфарктов и тромбозов сосудов почек. Недуг очень коварен, – у больного могут образовываться тромбы, а спустя несколько недель у человека диагностируют другие нарушения.



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