Меркель заявила о готовности Германии принять меры против России в связи с хакерской атакой

13.05.2020, 18:50, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте 13 мая, заявила, что против России могут быть приняты ответные меры в связи с хакерской атакой на Бундестаг, которая произошла в мае 2015 года. Об этом сообщает Die Welt.

По словам главы правительства, следователи прокуратуры получили “веские доказательства” причастности РФ к “возмутительной” попытке взлома серверов. Полученные сведения вызывают боль, этот случай не поможет улучшить отношения с Россией, сказала Меркель.

Гибридные войны являются частью стратегии РФ, подчеркнула она.

5 мая Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России Дмитрия Бадина, который подозревается в причастности ко взломам серверов Демократической партии США, атакам на Бундестаг и Организацию по запрещению химического оружия, а также к вмешательству России в выборы президента США в 2016 году. Предположительно, Бадин является офицером Главного разведывательного управления РФ и входит в хакерскую группу Fancy Bear / APT28. Он также разыскивается властями США.

В правительстве Германии считают, что хакеры из группировки Fancy Bear / APT28 атаковали серверы канцлера, федеральных министерств и служб безопасности также в декабре 2017 года.