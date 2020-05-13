 

Свитолина вошла в топ-10 теннисисток последнего десятилетия

13.05.2020, 18:50, Новости дня

Украинская спортсменка Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток последнего 10-летия. Рейтинг 12 мая был опубликован на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В рейтинг включены 20 играющих теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.

Украинка заняла восьмое место с 26 164 баллами. Как отмечает WTA, за 10 лет Свитолина выиграла 14 турниров; наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Первое место в рейтинге занимает американка Серена Уильямс, которая выиграла 11 турниров и наработала более 66 тыс. баллов (на 20 тыс. больше, чем любая другая теннисистка).

В пятерку лучших также вошли чешка Петра Квитова (46 385), румынская теннисистка Симона Халеп (44 590), немка Анжелика Кербер (41 090) и белоруска Виктория Азаренко (39 235).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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