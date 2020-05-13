Кабмин уволил врио главы Госэкоинспекции. Фирсов заявил, что ему предлагали “порешать”

13.05.2020, 18:50, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая уволил врио главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом сам бывший чиновник написал в Facebook.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, кадровые вопросы на заседании правительства рассматривали, но премьер не озвучивал, за какие увольнения или назначения голосуют члены правительства.

“Сегодня решением Кабинета Министров я закончил работу в должности исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было. Но я, конечно, знал, что такое решение готовится”, – отметил Фирсов.

Он считает, что его увольнение “было только вопросом времени”.

“В последние дни было много предложений “порешать и официально убрать приставку врио”, но таких переговорщиков я посылал куда подальше”, – отметил Фирсов.

Он заявил, что ему не стыдно за проделанную работу, и пообещал в ближайшее время опубликовать итоговый отчет.

Друзі, сьогодні рішенням Кабінету міністрів я закінчив роботу на посаді виконуючого обов'язки голови Державної… Posted by Єгор Фірсов on Kolmapäev, 13. mai 2020

В комментарии НВ Фирсов сказал, что его не приглашали на сегодняшнее заседание правительства. Фирсов рассказал, что в последний раз он встречался со Шмыгалем около трех недель назад, тот сказал, что его работой доволен и к нему нет никаких претензий.

Присутствовавший на заседании правительства народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко уточнил в Telegram, что главой Госэкоинспекции был назначен Андрей Малеваный, начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. По информации Гончаренко, 65 депутатов от “Слуги народа” призвали Шмыгаля не назначать Малеваного на эту должность, но их обращение проигнорировали. Малеваный еще в январе подал декларацию на кандидат на пост главы Госэкоинспекции.

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства “был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически-безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности”. За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения “на беспрецедентно большие для Украины суммы”, отметило ZN.UA.

Фирсов был назначен врио главы Государственной экологической инспекции Украины в ноябре 2019 года. Он заявлял, что будет участвовать в конкурсе на должность руководителя инспекции, но в итоге нового главу ведомства назначили в обход конкурсных процедур.