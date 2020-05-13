Опубликован приказ о переписи евреев на Украине

13.05.2020, 18:48, Новости дня

Украинская полиция запросила у еврейской общины в Ивано-Франковской области список членов с адресами и мобильными телефонами якобы для борьбы с оргпреступностью, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сравнив запрос силовиков с действиями нацистов.

«Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями», – написал Долинский в Facebook, опубликовав фото документа с запросом полиции.

Он отметил, что полиция попросила «для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой» у общины выдать полиции «копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в вузах Коломыи».

«Глава общины культурно ответил полиции, что устав есть в госреестре, что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел», – рассказал Долинский.

Он также заметил, что в 1941 году «нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев».

Позже Долинский сообщил, что Национальная полиция Украины начала служебное расследование, зачем Ивано-Франковской полиции нужны списки евреев. В ситуацию вмешался посол Израиля Джоэль Лион, в Нацполицию обратились депутаты Рады.

Долинский процитировал главу Нацполиции Игоря Клименко, который заверил, что не допустит «проявлений преследования граждан по национальному или другим признакам».

На ситуацию обратили внимание западные СМИ. Так, статью инциденту посвятил The Times. В ней говорится, что письмо было отправлено еще в феврале, но стало достоянием общественности только сейчас, пишет «ИноСМИ».

Издание отмечает, что во время Второй мировой войны на Украине немецкими войсками было убито более 1 млн евреев, однако теперь ультраправые организации в стране «занимают активную и непримиримую позицию».

В комментариях к статье инцидент называют «шокирующим» и «ужасным» и призывают к увольнению полицейского.

В январе МИД Израиля резко осудил публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов.