Депутата Пушкину госпитализировали с коронавирусом

13.05.2020, 18:48, Новости дня

Депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина, у которой выявили коронавирус, госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве.

«Я со вчерашнего дня лежу в ЦКБ, решила по совету врачей остаться под их наблюдением. Никто не понимает, с чем мы имеем дело, болезнь новая, она протекает у всех по-разному. В моем случае может на седьмые сутки все что угодно быть, поэтому мне рекомендовали все-таки быть под присмотром», – передает ее слова ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что у зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной выявлен коронавирус. Она сообщила, что заболевание проходит бессимптомно. По ее словам, она в течение месяца была волонтером, объехала десятки подмосковных больниц.