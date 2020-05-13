Ученые обнаружили ближайшего родственника SARS-CoV-2 у летучих мышей

13.05.2020, 18:45, Разное

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, группа исследователей из Китая и Австралии описала недавно обнаруженный у летучих мышей еще один коронавирус RmYN02. По словам ученых, этот вирус — ближайший родственник SARS-CoV-2, имеющий схожие мутации в вирусном геноме, которые очевидно произошли в результате естественной эволюции.

«С момента открытия SARS-CoV-2 появилось несколько необоснованных предположений о том, что вирус имеет лабораторное происхождение. В частности, указывалось на то, что вставка аминокислот S1 и S2 весьма необычна и, возможно, свидетельствует о лабораторных манипуляциях. Наша статья очень четко показывает, что эти события происходят естественным образом в дикой природе. Это убедительно свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 не является лабораторной утечкой», – информирует микробиолог из Шаньдунского первого медицинского университета Вэйфэн Ши (Shandong First Medical University microbiologist Weifeng Shi).

Новый коронавирус был идентифицирован в ходе анализа 302 образцов от 227 летучих мышей, собранных в провинции Юньнань во второй половине 2019 года.

После анализа вирусов, обнаруженных в этих образцах летучих мышей, команде удалось обнаружить два почти полных генома коронавируса — RmYN01 и RmYN02.

У RmYN01 было очень низкое совпадение с SARS-CoV-2. Но изучив RmYN02 исследователи, по их словам, буквально сорвали джекпот. Геном этого коронавируса на 93,3% процента совпадает с геномом с SARS-CoV-2, а один конкретный ген, названный 1ab, – на 97,2%. На сегодняшний день это наиболее близкое совпадение с коронавирусом, вызывающим COVID-19, подчеркивают ученые.

Кроме того, RmYN02 содержит аминокислотные вставки в точке, где встречаются две субъединицы (S1 и S2) шиповидного белка. SARS-CoV-2 также имеет вставки S1 и S2.

Ученые подчеркивают, что несмотря на это сходство, RmYN02 не является прямым предком вируса, вызывающего COVID-19, особенно с учетом того, что ген для домена, связывающего все важные рецепторы, имеет невысокое совпадение с SARS-CoV-2, всего 61,3%. Однако это очень важное открытие, позволяющее получить больше данных об эволюции коронавируса и убедиться в его природном происхождении.

«Наше исследование подтверждает, что летучие мыши, особенно те, которые относятся к роду Rhinolophus (подковообразные летучие мыши), являются важными естественными резервуарами для коронавирусов и в настоящее время содержат ближайших родственников SARS-CoV-2, хотя эта картина может измениться с увеличением выборки дикой природы», – считают ученые.