 

Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил

13.05.2020, 18:42, Новости дня

Спустя год после развода третья супруга Марата Башарова Елизавета рассказала "Прямому эфиру" об ужасах, которые пришлось терпеть во время жизни с актером и телеведущим. В эксклюзивном интервью программе она призналась, что поначалу в их отношениях было много любви, заботы и внимания, а Марат если и выпивал, то вел себя сдержанно.

Однако вскоре все изменилось, и жизнь Елизаветы превратилась в ад. Когда она была на третьем месяце беременности, Башаров, по ее словам, пришел после застолья и начал над ней психологически издеваться, унижая и оскорбляя ее достоинство.

Елизавета не выдержала и плеснула в него водой из стакана. Тогда, рассказывает бывшая жена актера, он кинулся на нее и стал душить. Елизавете тогда чудом удалось вырваться и убежать.

Протрезвев, Марат просил прощения и обещал, что такое больше не повторится.

"Когда ты любишь, ты хочешь верить", – объясняет Елизавета.

Потом некоторое время физического насилия с его стороны правда не было, но Марат продолжать изводить ее психологически. Елизавета терпела – теперь уже ради маленького сына.

Но однажды ребенок даже стал свидетелем того, как отец набросился на мать — избил ее в лифте и сломал ей нос.

Теперь, признается Елизавета, она винит себя в том, что не ушла раньше – пока сын не начал понимать, что происходит между его родителями.

Рассказывает она и о том, что бывшая супруга Марата Башарова Екатерина Архарова, которая тоже страдала от домашнего насилия, пыталась связаться с ней и предостеречь от отношений с актером.

Почему Елизавета не стала слушать ее? Верила ли, что Марат исправится и будет вести с ней себя иначе?

Где они познакомились, и чем привлек ее Марат? Что называет своей главной ошибкой в семейной жизни с ним, и были ли они хоть немного счастливы вместе?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – откровенное интервью третьей жены известного актера и телеведущего Марата Башарова.

Ранее сам актер в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" покаялся, рассказывая о скандалах с бывшими женами.



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