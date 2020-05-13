В Крыму задержали таксиста, избившего пассажира металлической трубой

13.05.2020, 18:42, Новости дня

В Крыму задержали таксиста, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью пассажира. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, во время поездки между мужчинами возник конфликт. В результате водитель нанес своему клиенту множественные удары отрезком металлической трубы. После этого таксист остановил автомобиль и вытащил его из салона.

Во время драки подозреваемый достал из багажника металлическую трубу и избил ей потерпевшего. После чего скрылся с места инцидента. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Республике Крым.

Стражи порядка определили личность подозреваемого — это ранее не судимый 26-летний гражданин РФ. Полицейские изъяли у задержанного одежду, которая была на нем в момент случившегося, и предполагаемое орудие преступление. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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ГТРК "Севастополь"