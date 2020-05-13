Аналитики: вспышка коронавируса обратит вспять глобализацию

13.05.2020, 18:42, Новости дня

Коронавирусный кризис в корне изменит мировую торговлю, поскольку компании стремятся уменьшить свою зависимость от китайской промышленности, прогнозируют экономисты, передает CNBC.

В отчете, опубликованном в среду, аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) заявили, что пандемия обратит глобализацию вспять, ускорив движение к региональным цепочкам поставок.

Доминирование Китая в международной торговле возросло, с тех пор как страна была принята в ВТО в 2001 году. Это событие было признано EIU как разжигание последней волны глобализации, поскольку транснациональные корпорации воспользовались возможностями производства в стране.

"Однако в результате (вспышки) COVID-19, вполне вероятно, что этот период глобализации не только остановится, но и повернется вспять", — заявили авторы доклада, отметив, что китайско-американская торговая война и рост заработной платы в Китае уже стимулировали некоторые корпорации к перемещению цепочек поставок в другие части Азии.

"COVID-19 подтолкнет все больше компаний в других секторах к перемещению частей своих цепочек поставок, — говорится в докладе. — Результатом этого станет азиатская сеть поставок, которая будет менее ориентирована на Китай и более разнообразна".

В отчете говорится, что этот отход от Китая будет свидетельствовать о более широкой тенденции, поскольку мировые компании ищут способы повысить свою устойчивость после нарушения цепочек поставок, вызванного коронавирусом.

"Создав квазинезависимые региональные цепочки поставок в Северной и Южной Америке и Европе, глобальные компании обеспечат защиту от будущих потрясений в своей сети, — сказали в EIU. — Для тех компаний, у которых уже есть эта роскошь, они смогли перенести производство ключевых компонентов из одного региона в другой, поскольку возникли блокировки и закрытие заводов в результате коронавируса".

Из-за трудностей, связанных с созданием или перемещением цепочек поставок (особенно в автомобильном секторе), вполне вероятно, что любые значительные сдвиги будут постоянными.

"По мере того как все больше компаний будут принимать подобное решение, переход к региональным цепочкам поставок станет результатом этого кризиса", — говорится в докладе.

Многие секторы, такие как фармацевтика, сельское хозяйство и энергетика, оказались под давлением в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, поскольку их зависимость от экономики Китая и проблемы с международной логистикой оказали давление на цепочки поставок.