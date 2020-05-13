Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

13.05.2020, 18:30, Новости дня

Депутат Госдумы России, заместительница председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, одна из авторов законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

“Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила”, – рассказала Пушкина.

Она отметила, что болезнь протекает бессимптомно в легкой форме.

“По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест – никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй – закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет”, – поделилась депутат.

Ранее днем 13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что коронавирус обнаружили у пятерых депутатов. Пушкина оказалась одной из них.

“У нас всего пять депутатов на сегодняшний день. Трое находились в больнице. Сейчас один выписан, а двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, переносят пока в домашних условиях”, – рассказал спикер.

Накануне о заболевании COVID-19 сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его вместе с женой Татьяной Навкой, тоже заболевшей, госпитализировали в одну из больниц. Также коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

Отмечалось, что состояние Мишустина улучшается, он идет на поправку.