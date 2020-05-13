Власти Санкт-Петербурга отказались раздавать бесплатно маски: в городе “много приезжих”

13.05.2020, 18:30, Новости дня

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, почему власти решили не раздавать жителям маски и перчатки бесплатно: в городе много приезжих. Такое заявление он сделал в ходе ежегодного отчета в Законодательном собрании.

“Вчера мы приняли постановление не маски раздавать бесплатно, а деньги. В нашем городе много людей – и приезжих, и неприезжих. Как им выдавать маски и перчатки? Просить паспорт?” – заявил губернатор.

Накануне Беглов подписал постановление о выплатах по 800 рублей для приобретения средств индивидуальной защиты для пенсионеров Санкт-Петербурга. Также деньги выплатят малообеспеченным семьям с детьми, многодетным, семьям с детьми-инвалидами и приемным семьям, где воспитываются сироты.

“Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях. Поддержку от города смогут получить более 1,8 млн горожан”, – сказано в постановлении. Беглов уточнил, что на эти цели потратят около двух миллиардов рублей.

Обязательное ношение масок и перчаток введено в Санкт-Петербурге с 12 по 31 мая. Без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в общественных местах, транспорте и на улице. За нарушение правила могут оштрафовать на сумму от 4 до 30 тысяч рублей.