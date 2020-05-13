 

Компания 2К анонсировала переиздание трилогии Mafia

13.05.2020, 18:30, Разное

Недавно компания 2К пояснила о своих намерениях переиздать все три ранее вышедшие части культовой игры Mafia. Официальная презентация трилогии намечена на 19 мая текущего года.
Сообщается, что все три части трилогии выйдут для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Примечательно, что первые две игры для консолей текущего поколения не выходили. Чтобы привлечь фанатов на канале YouTube был опубликован 30-секундный презентационный тизер.

Источники также сообщают, что игры ремастера займут на носителе 43,8 Гб, а тех, кто приобретет Mafia и Mafia III в новых версиях ожидает привлекательный подарок – кожаная куртка и машина Вито. Также предполагается, что части трилогии выйдут не общим сборником, а по отдельности.



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