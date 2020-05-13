Москва назвала цель фейка FT о «занижении» данных по смертности от коронавируса

13.05.2020, 18:30, Новости дня

Вбросы о «занижении» российскими властями данных о смертности от коронавируса в западной прессе сделаны для того, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем, сообщил МИД России.

«Вместо того, чтобы тщательно и откровенно проанализировать реальность, изучить в том числе и российский опыт, все, на что оказались способными журналисты ряда западных изданий, – неуклюжая ангажированная попытка переключить внимание с внутренних неурядиц на очередной сенсационный антироссийский фейк», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. После этого Госдума потребовала от издания объяснений.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.

В ВОЗ также заявили, что в РФ не наблюдается сознательного занижения смертности.

В российском Минздраве призвали при анализе роста смертности из-за коронавируса учитывать, что причиной смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией могут стать другие заболевания.