В Европе констатировали переход Италии от «непонимания» к «нелюбви» к ЕС

13.05.2020, 18:30, Новости дня

Постановления Конституционного суда Германии усугубили недоверие итальянцев к Евросоюзу, кроме того, граждан раздосадовало отношение северных стран к Италии во время коронавирусного кризиса, пишет французская Libération.

В Италии складывается «обстановка недоверия», пишет автор, указывая, в частности, на заявление депутат от «Лиги Севера» Клаудио Борги. «ЕС всегда себя так вёл: делается только то, что устраивает Германию», – сказал он. Тревожный настрой продемонстрировал и «большой еврофил», экс-премьер страны Энрико Летта, передает RT.

«Это плохая весть, ведь немцы вместо того, чтобы заявить «первым делом – те, кто в нужде», заявили «первым делом – немцы», – посетовал он.

Автор статьи отмечает, что «непонимание» со стороны Рима только усилилось из-за «отсутствия солидарности» со стороны европейских партнеров, которые считали пандемию проблемой Италии. Теперь же дошло до того, что непонимание «переросло в настоящую нелюбовь».

«Веру итальянцев в европейские институты, и так подточенную ощущением брошенности, испытанным полуостровом во время наплыва мигрантов в последние годы, сильно пошатнул коронавирусный кризис. И пока в Риме призывают к распределению внешних долгов в Европе посредством выпуска «коронабондов», поведение «жмотов» с Севера только подпитывает злобу», – пишет автор статьи.

Libération пишет, что опросы общественного мнения в апреле показали, что главными «друзьями» итальянцы теперь считают Китай и Россию, а Германию и Францию большинство опрошенных, напротив, назвали «врагами».

«Итальянцы все меньше ощущают себя европейцами и все больше разочаровываются в еврозоне. Эта тенденция существует уже много лет. Коронавирус такую «евроразочарованность» только укрепил и подпитывает настроения, которые заставляют итальянцев смотреть вне границ ЕС. Статус Германии в глазах итальянских граждан рухнул», – сообщил в интервью Libération итальянский политолог Ильво Дьяманти.

По данным итальянским социологов, уровень доверия к Германии упал на 16 п.п., составляет лишь 26%.

Нежелание итальянских партий всерьез поднимать вопрос о выходе из состава ЕС или отказе от евро, как считает автор, продиктовано скорее не «желанием участвовать в общем и цельном проекте», а прагматическими соображениями: ВВП Италии в нынешнем году может сократиться на 10%.

Газета ВЗГЛЯД еще в начале апреля писала, что Евросоюз проигрывает «битву» за Италию.