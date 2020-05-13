На Дробыша и Самбурскую подали в суд из-за присвоения чужого текста

13.05.2020, 18:30, Разное

На актрису и телеведущую Настасью Самбурскую подали в суд из-за нарушения авторских прав на песню. По сведениям Telegram-канала Mash, вторым ответчиком в этом деле является продюсер Виктор Дробыш – с них требуют возмещение ущерба в размере около 1,5 миллиона рублей.

Как оказалось, истцом является поэтесса Анастасия Рыбачук: она требует миллионную компенсацию из-за использования её произведений, а остальные 660 000 рублей – в качестве моральной компенсации и судебных затрат. По словам литературной деятельницы, в своё время Самбурская незаконным путем присвоила её стих «Мечта», сделав из него композицию «Старая».

По информации пресс-службы Таганского районного суда, первое заседание по данному делу состоится в середине следующего месяца. Помимо Самбурской, в качестве ответчика выступит и известный российский композитор Виктор Дробыш.