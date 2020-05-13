 

На Дробыша и Самбурскую подали в суд из-за присвоения чужого текста

13.05.2020, 18:30, Разное

На актрису и телеведущую Настасью Самбурскую подали в суд из-за нарушения авторских прав на песню. По сведениям Telegram-канала Mash, вторым ответчиком в этом деле является продюсер Виктор Дробыш – с них требуют возмещение ущерба в размере около 1,5 миллиона рублей.
Как оказалось, истцом является поэтесса Анастасия Рыбачук: она требует миллионную компенсацию из-за использования её произведений, а остальные 660 000 рублей – в качестве моральной компенсации и судебных затрат. По словам литературной деятельницы, в своё время Самбурская незаконным путем присвоила её стих «Мечта», сделав из него композицию «Старая».

По информации пресс-службы Таганского районного суда, первое заседание по данному делу состоится в середине следующего месяца. Помимо Самбурской, в качестве ответчика выступит и известный российский композитор Виктор Дробыш.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Amazon запустит собственный игровой сервис

09.04 / В Пятигорске задержали удерживавшего в заложниках сестру и ее детей злоумышленника

19.04 / Академик РАН: Бессимптомные инфицированные COVID-19 выполняют работу вакцины

04.05 / Пыль может оказаться источником устойчивости бактерий к антибиотикам

03.05 / Собачья жизнь: Эмили Ратажковски провела необычную свадебную церемонию

21.04 / “Скоро превращусь в чучело!”: Анита Цой взвыла на карантине

19.04 / В Daily Express вспомнили о «странных объектах» на советских снимках Венеры

21.04 / Кадыров посетил грозненскую больницу…

01.04 / Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус

08.05 / Le Figaro: Дамаск занят сведением счетов в клане Асадов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска