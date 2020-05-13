Мясников предложил наказание для «циничных подонков» за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

13.05.2020, 18:30, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников предложил особым способом наказать разместивших фото нацистов на онлайн-акции «Бессмертный полк».

«Кажется, я уже устал удивляться и возмущаться, но когда я услышал про то, что в онлайн-шествие Бессмертного полка некие подонки пытались разместить портреты фашистов – я просто опешил от такого цинизма», – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он предложил попросить российских правоохранителей в июне, когда будет проходить оффлайн-акция «Бессмертный полк», посадить разместивших фото нацистов в клетку.

«В июне, когда пойдет Бессмертный полк, пусть клетку с ними с портретами фашистов в руках выставят где-нибудь на Тверской, у Белорусского вокзала. (К чему клетка? Чтобы не разорвали). И пусть они смотрят на бесконечный и бессмертный полк наших предков, наших героев. Пусть ответят за свой поступок тем, что посмотрят в глаза тем, кого предали! А потом пойдут в тюрьму. Где предателей тоже не жалуют», – предложил Мясников.

Он отметил, что Победа в Великой Отечественной Войне и память о героях – «абсолютно святые понятия для каждого жителя не только России, но и всего бывшего СССР».

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк».

Напомним, на прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.

При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Позже глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.