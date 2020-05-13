Мнение: Дело табак

13.05.2020, 18:25, Разное

На покупку пачки сигарет раз в 100 уходит больше времени, чем на покупку любого другого товара. Происходит это так: хочу, говорит, покупатель "Кент" розовый (или какой-нибудь, не знаю, ибо не курю). Кассир открывает стеллаж над кассой и начинает искать "Кент" розовый. Ищет достаточно долго и говорит соседнему кассиру: "Тань, у тебя есть "Кент" розовый?". Соседний кассир начинает искать в своем стеллажике, тоже не быстро. "Есть." – говорит и один из кассиров встает, чтобы взять или передать пачку, закрывая на ключик кассу. У обеих касс очереди, люди ждут. Потом продающий сигареты кассир начинает водить пачкой перед считывателем штрих-кода. Долго водит, но ничего не просходит. Потом она гладит ногтем пачку там, где штрих-код. Потом опять водит. Потом опять гладит и опять водит. Потом, спрашивает у покупателя: "Можно снять пленку с пачки?". Покупатель соглашается, кассир снимает пленку, проводит пачкой перед считывателем штрих-кодов и, О, ЧУДО, покупка состоялась.

Не знаю, как у в других местах, а у нас так. Быстро продавать сигареты не умеют.