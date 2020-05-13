Что произошло за ночь 13 мая

Коротко.

СМИ: главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят об объединении регионов. По информации источников РБК и «Ведомостей», врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подпишут соответствующий меморандум.