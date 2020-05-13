Что произошло за ночь 13 мая

США решили не использовать поставленные Россией аппараты ИВЛ до выяснения причин пожаров. В Соединенных Штатах пока не применяли аппараты «Авента-М», которые предположительно могли спровоцировать возгорания в больницах Петербурга и Москвы. В качестве меры предосторожности оборудование возвращают Федеральному агентству США по ЧС.
Глава Мосгордумы пояснил о готовности столицы к частичному снятию ограничений по коронавирусу. Алексей Шапошников считает, что ситуация в Москве соответствует всем критериям для первого этапа выхода из режима самоизоляции.
В Сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая за распространение COVID-19. По мнению одного из его инициаторов, «без обмана Коммунистической партии Китая» инфекция не появилась бы в США. Документ предполагает введение ограничений в случае, если КНР не отчитается о том, как началась пандемия.
СМИ: главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят об объединении регионов. По информации источников РБК и «Ведомостей», врио губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подпишут соответствующий меморандум.
NASA заключило с «Роскосмосом» договор о доставке американского космонавта на МКС. Полет состоится ориентировочно в октябре на корабле «Союз МС», стартующем с Байконура. За доставку и возвращение астронавта США заплатят РФ больше 90 млн долларов.
В Чечне скончался заболевший коронавирусом заместитель главврача скорой помощи. Рамзану Айдамирову было 37 лет, он заразился COVID-19 на работе