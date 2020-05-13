Хлеб раздора: как коронное блюдо Крисси Тейген ссорит ее с подписчиками и спасает ей жизнь

13.05.2020, 18:18, Разное

В режиме самоизоляции каждая уважающая себя знаменитость оперативно переквалифицировалась в шеф-повара. И если кто-то – как, например, актриса Кейт Бекинсейл, относится к разнообразным рецептам от звезд с юмором, то для некоторых селебрити кулинарная тема встает особенно остро. Несколько часов назад запахло жареным и на кухне телеведущей, модели и супруги певца Джона Ледженда Крисси Тейген. Оказалось, ее собственный (по словам самой Крисси) рецепт бананового хлеба не такой уж уникальный. Более того – подписчик (или подписчица) Крисси заявил, что Тейген попросту украла чужой рецепт и выдает его за свой. Готовка была позабыта, и началась ссора.

Признай, что не умеешь готовить, а не копируй идею из чужой книги. Это все равно плагиат, даже если ты поменяла всего одну деталь. Придумай свою чертову еду сама! Шеф Майк видел твою стряпню и может подать на тебя в суд. Он просто в бешенстве!

– пригрозил Крисси один из пользователей. В ответ на это та ответила, что не имеет понятия, кто такой этот шеф Майк и что она будет рада тому, чтобы все претензии ей адресовал лично он.

Крисси Тейген на кухне

Предметом раздора стал рецепт, размещенный в книге Тейген Cravings: Hungry for More, ее кулинарной книге личных рекомендаций, опубликованной в 2018 году. Примечательно, что создание формулы идеального бананового хлеба заняло у нее… порядка одного года.

Это был отличный и вкусный банановый хлеб, но в нем не было ничего особенного. Я попыталась добавить банановый пудинг, но так вкус только испортился. Посыпала сверху кокосовой стружкой, но это тоже был перебор. Орехи понравились далеко не всем моим друзьям, а молочный шоколад делал хлеб слишком сладким…

Наконец секрет был раскрыт, идеальный хлеб приготовлен, но даже сейчас эта выпечка – кстати, очень популярная на карантине – продолжает доставлять Крисси проблемы в виде обвинений в плагиате. К слову, в марте именно банановый хлеб “спас” семью Тейген. Крисси никак не могла найти в близлежащих магазинах салат-латук и предложила пользователям сделку: она готовит свое коронное блюдо в обмен на салат. Нужная зелень нашлась у YouTube-блогера Криса Клеменса, который жил по соседству. В итоге Крисси, ее супруг Джон Ледженд и Крис встретились на парковке на должном расстоянии друг от друга (специально для этого случая Клеменс даже принес измерительную ленту), и передача состоялась. По словам Тейген, супруг с трудом позволил ей расстаться с его любимой выпечкой:

Я сейчас дерусь с Джоном, который не хочет отдавать вам хлеб, поскольку очень его любит. Пожалуйста, можно я принесу половину.

Крис Мелкенс с другом и Крисси и Джон Ледженд И тот самый хлеб

Великодушный Крис согласился даже на это. В 2017 году любимое блюдо Крисси также выручало ее: она никак не могла найти бананы нужной консистенции в магазинах и обратилась к фолловерам за помощью. В итоге нужные бананы нашлись, их у сердобольных подписчиков забрала ассистентка Крисси, а после Тейген выслала по адресам этих помощников… конечно же, банановый хлеб!

Если вы хотите сами насладиться знаменитым хлебом Крисси, то отправляться в Америку или как-то помогать ей для этого вовсе не обязательно (да и не особенно возможно). Можно приготовить выпечку самостоятельно.

Ингредиенты:

2 чашки размягченных и спелых бананов

4 яйца

2/3 чашки масла канола и еще немного для противня

2 чашки любой муки и еще немного для противня

2 чашки сахара

100 г ванильной смеси для пудинга

1 чайная ложка поваренной соли

1 1/2 чайной ложки кошерной соли

1 чашка не подслащенного дробленного кокоса

100 г раздробленного темного шоколада

соленое мало для сервировки

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 160 градусов.

2. В большой миске смешайте бананы, яйца и масло и отставьте ее в сторону.

3. В другой миске смешайте муку, поваренную соль, сахар и смесь для пудинга. Затем перемешайте все ингредиенты, но не используйте миксер – лучший результат получится, если делать все руками.

4. Добавьте в тесто раздробленный темный шоколад и кокос.

5. Смажьте противень маслом и покройте его слоем муки. Затем переверните противень, чтобы избавиться от лишней муки.

6. Запекайте до готовности или пока тесто не перестанет налипать на зубочистку. Время запекания зависит от духовки и может варьироваться от 60 до 80 минут. Дайте хлебу остыть в течение 10 минут, а затем начните сервировку.

7. Наслаждайтесь теплым хлебом вместе с маслом или мороженым!