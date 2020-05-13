Находящиеся на карантине археологи обнаружили на аэрофотографиях римские поселения

13.05.2020, 18:17, Разное

Археологи-добровольцы во время изучения детальных аэрофотографий смогли обнаружить десятки прежде скрытых объектов. Исследователи заметили неизвестные поселения и дороги, связывающие римские крепости.

Археологи в процессе изучения лишь небольшой части имеющейся информации смогли найти 30 прежде неизвестных поселений. Ученые предполагают, что они датируются периодом от 300 г. до н. э. по 300 г. н. э. После окончания карантина специалисты продолжат исследования обнаруженных объектов на месте, однако до того времени, чтобы избежать поисков артефактов местными жителями с металлоискателями, их месторасположение разглашаться не будет.

Археолог из Университета Эксетера Крис Смарт назвал поразительными полученные результаты. Он поделился, что обычно в подобных проектах принимают участие волонтеры, которые осуществляют раскопки на местах. Так как в период самоизоляции не было возможности это сделать, то добровольцы согласились изучать подробные топографические снимки. Им удалось найти 20 доисторических курганов, остатки средневековых ферм и каменоломен. Также волонтеры заметили дороги, предположительным временем появления которых является романо-британский период.